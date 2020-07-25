İlhan Cihaner'den CHP yönetimine çok sert sözler delegelere tehdit iddiası

CHP Genel Başkan aday adayı PM Üyesi İlhan Cihaner, CHP 37. Kurultayı'nda çok sert eleştirilerde bulundu. Cihaner, belediye başkanlarının ve parti yöneticilerinin delegeleri işle, aşla tehdit ettiğini öne sürdü.

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CHP 37. olağan kurultayının yapıldığı Bilkent Odeon'da tansiyon yükseldi. Aday adaşlarının konuşma yaptıkları bölümde Cihaner'in parti politikalarına yönelik sert sözleri kurultaya damga vurdu.

Cihaner, Genel Başkan ve yöneticilerin salondan ayrılmasıyla delegenin de ayrılmasını eleştirerek şöyle konuştu:

"Selfie çekerek gittiler, sözde kurultayda memleket meseleleri tartışılacak ve buradan bir karar çıkacak ve biz geleceğimizi kurmak için toplanacağız. Neredeler? Bu ciddiyetle nasıl iktidara gideceğiz biz? Bu bir tiyatro. 13 maddeden biri sözde kadınların temsiliymiş. Ya biz tüzüğümüzde var olan kadın kotasını kullanmıyoruz. Şimdi kalkıyoruz gelecekte şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz."

Ana avrat küfür

300 delege yokken kabul edenler, etmeyenler denilerek CHP'nin divan başkanına ana avrat küfür edilerek bir kurultay bitirildiğini söyleyen Cihaner, "Bu mu marjinallik? Bizim çabalamamız mı marjinallik? İl kongrelerinde tek aday gördüm. Nasıl demokrasi şöleni oluyor bu? Hiç mi utanmadılar?" diye konuştu.

Delegelere tehdit

Cihaner, kurultaya iki gün kala 100’ün üzerinde imza topladıklarını, ancak belediye başkanları ve parti yöneticilerinin imza veren delegeyi “işle, aşla tehdit ederek imzaları çektirmekle” suçladı.

Ekmeleddin İhsanoğlu eleştirisi

Kendisini marjinal olmakla niteleyenleren tepki gösteren Cihaner, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bir siyasal islamcıyı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday göstermek mi marjinal, buna karşı çıkmak mı marjinal? İmza vermeyen 20 milletvekilinden birisi benim." dedi.

İttifakı ekonomiyi batıran Ali Babacan ile mi yapacağız?

Kılıçdaroğlu'nun ittifakı genişleteceği sinyalini verdiğini hatırtalan Cihaner, "Genel başkanın saydığı maddeler içerisindeki, ekonomiyi yeni oluşacak demokrasi ittifakıyla düzelteceğiz dedi. Şuandaki ekonomiyi batıran Ali Babacan ile mi yapacağız bunu arkadaşlar? Bir başlık da dış politikaydı. Stratejik derinliğin sorumlusu kim? Davutoğlu, yeni ittifak ortağımız. Babacan, yeni ittifak ortağımız." ifadelerini kullandı.

Afrin'deki Zeytindalı Harekatı'nı destekleyen CHP'li ismi eleştirdi

Kurultayda Divan Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu'nu isim vermeden bu fotoğrafa gönderme yaparak eleştirdi.

TBMM'de kabul edilen sınır ötesi operasyon tezkerelerini “savaş tezkeresi” olarak nitelendiren Cihaner, “Savaş tezkerelerine ‘evet’ dediniz. Kürt halkı bize ittifakta nasıl oy verecek” sorusunu yöneltti.

İlhan Cihaner kimdir?

CHP Parti Meclisi üyesi olan Cihaner, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP Genel Başkanlığı'na koydu. Peki, İlhan Cihaner nereli, ve kimdir? İşte İlhan Cihaner ile ilgili detaylar…



İlhan Cİhaner 23 Şubat 1968'de Kars Kağızman’da doğdu. Baba adı İsmail Hakkı, anne adı Zeynep'tir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. Cihaner, evli ve 1 çocuk babasıdır.

2007’de Erzincan Başsavcısı olarak göreve başlayan İlhan Cihaner göreve başladığı yıl FETÖ terör örgütü elebaşı Gülen hakkında soruşturma başlattı. FETÖ’ye bağlı Medine Vakfı'nın kentte ve bazı ilçelerdeki evlerinde çocuklara yatılı dini eğitim verildiği iddiaları üzerine dinleme kararı alındı. 17 vakıf ve derneğe yapılan baskınlarda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklandı.

FETÖ’ye yönelik, kara para aklama, casusluk KPSS ve polis akademisi sınav sorularını elde ederek kamuda kadrolaşma suçlarını kapsayan başlıklarla soruşturma başlattı. Bu soruşturma üzerine kurulan bir kumpasla görevden alınarak makamında tutuklandı.

Soruşturması elinden alınan İlhan Cihaner hakkında Adalet Bakanlığı 26 yıl hapis istemi ile dava açtı.4 ay tutuklu kalan Cihaner daha sonra tahliye oldu. Daha sonraki dönemde bunun bir kumpas olduğu anlaşıldı. Davalara dayanak oluşturan FETÖ üyesi gizli tanık Bayram Bozkurt 2016 yılında polisten kaçarken ayağını kırması sonucu yakalandı. O dönem bu tutuklamaları yapan savcılar "FETÖ/PDY" soruşturmasından tutuklandı.