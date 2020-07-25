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ABD Hava Kuvvetleri üssünde silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD Hava Kuvvetleri üssünde çıkan kargaşa silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada, bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı.

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Florida eyaletinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Hurlburt Field Üssü'nde çıkan kargaşada silahın ateş alması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. 

Bir saat sonra 'tehlike geçti' işareti verildi

Hulburt Field Üssü tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen olayın 'silahlı iç kargaşa' sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, olayın ardından kapatılan üs için yaklaşık bir saat sonra 'tehlike geçti' işareti verildi.

Silahlı çatışmaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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