BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Ayasofya’da yerli ve yabancı turist yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı

86 yıl aradan sonra kılınan ilk Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen turistler cami içerisine girerek incelemelerde bulundular.

Abone ol

Dün kılınan Cuma namazının ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretler artarak devam etti. Vatandaşlar cami önünde fotoğraf çekildikten sonra namaz kıldı.

Yabancı turistlerden oluşan kafileler de Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camii’ne geldi. Rehberler, turistleri cami içerisinde gezdirerek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tanıttı. Cami ziyaret için Avrupa’nın birçok ülkesinden turist geldiği görüldü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinden geldiğini ifade eden Şamil Oltulu, “Uzun zamandan beri takip ediyorduk. Cumhurbaşkanımız açılacağını müjdelemişti. Memnunuz. Allah razı olsun. Gezdik. Ecdadın bize hatıra bıraktığı şeyleri görmek güzel şeyler. Sadece bunu görmek için geldik” diye konuştu.



''Çok heyecanlı anlardı''
Ali Özdemir ise, “Sabah saat 05.00 gibi otelimizden ayrıldık. Ardından burada yer aramaya başladık. Çok heyecanlı anlardı. Ümmeti Muhammed’in 86 yıldır beklediği bir andı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımız yaptığı konuşmalar ve tilavetler bizi çok heyecanlandırdı. Bu gün de tekrar bir saat önce geldik. Vaktimizi değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Hollanda’dan sadece bunun için geldik”
Yurt dışından geldiğini belirten Talha Uzun, “Çarşamba günü geldik. Nasipse Pazar günü döneceğiz. Ümmeti Muhammed’in 86 yıldır beklediği bu özleyişi açılışta da gördük. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve açılmasına vesile olanlar sağ olsun. Açıldı. Çok duygulu anlar yaşandı. Biz de buraları boş bırakmamak suretiyle namazlarımızı burada ihya edersek inşallah böyle bir esaret tekrar yaşanmaz. Hollanda’dan sadece bunun için geldik. Bizden ziyade çocuklarımıza, torunlarımıza anlatma babında. Bu fethedilmiş bir cami. Tekrar fethediliyor. Bunun önemini ancak yaşayarak anlatabiliriz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erzurum'da maske takmayan vatandaş: Koronavirüse inanmıyorum ancak bana bulaşırsa inanırım
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kurban Bayramı' genelgesi
Gülistan Doku soruşturmasında bilirkişi incelemesi! Çok çarpıcı tespitler var
Abdullah Gül ve Ali Babacan'a Ayasofya tepkisi nasipsizler
Bakan Selçuk: Ödemeleri bayramdan önce yapılacak
CHP'nin 37. kurultayında başkanlık seçimi! Kılıçdaroğlu 6’ncı kez aday
ÖNCEKİ HABERLER
'Tarihçilerin Kutbu' olarak nitelendirilen Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının 4. yılında anılıyor
İnternetteki 'soda açma' videou göz merceğinden etti
Koç Holding'den dikkat çeken 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı
Nihat Özdemir: Ayasofya'da Fetih Suresi okunurken hüngür hüngür ağladım
Şampiyonluk kupasını Başakşehir'de alacak
Ali Erbaş nereli Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kimdir, yaşı kaç?
Yorumlar