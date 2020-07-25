Gülistan Doku soruşturmasında bilirkişi incelemesi! Çok çarpıcı tespitler var

TUNCELİ’de 203 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyadaki bilirkişi incelemesi tamamlandı. Baş şüpheli Zaynal Abakarov ile kaybolduğu gün yaptığı görüşmenin kamera kayıtlarına ilişkin dikkat çeken tespitler var.

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Raporda, Abakarov’un Gülistan ile konuşmasının 'sokakta karşılaşılan bir erkek ve kadının bilinen normal konuşmaları gibi olmadığı' belirtiliyor ve 'ihtar-ikaz-izah anlamında bedensel hareketleri okunmakta' deniliyor.

Zaynal Abakarov’un Gülistan Doku ile çalıştığı kafede yaptığı görüşme öncesinde Abakarov’un muhtemelen aynı yerde çalışan 3 kadınla da görüşme yaptığı belirtildi. Bilirkişi raporunda bu kadınlardan 'tanık olabilirler' diye bahsedildi.

Gülistan’ı alıkoyup darp etme olayı

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, raporda HTS kayıtlarının da olduğunu belirten avukat Ali Çimen, “HTS kayıtlarında, Gülistan kaybolmadan önceki gün, Zaynal Abakarov’un Gülistan’ı alıkoyup darp etme olayında olay yerine giden polislerden birinin o an Zaynal’ın polis babasını aradığı ortaya çıktı.

"Bu özellikle gizleniyor"

Çimen, raporda "Bu görüşmenin Abakarov’un gözaltına alınmamasında bir bağı var mı?” diye sordu, “Bu kadınların beyanı hiç soruşturmaya girmedi. Bu özellikle gizleniyor” dedi.