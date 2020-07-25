Koç Holding'den dikkat çeken 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama yapan Koç Holding, "İstanbul Sözleşmesi'nin tarafı olmak, kadına şiddetle mücadele konusundaki kararlılığın göstergesidir. Bu vesileyle ülkemizdeki herkesi ve tüm yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi'ni korumaya ve bağlı kalmaya davet ediyoruz" çağrısı yaptı.

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Koç Holding, son günlerde tartışma konusu olan ve Türkiye’nin de taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi hakkında Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir” ifadelerine yer verilen Koç Holding’in yazılı açıklamasında, "Ülkemizdeki herkesi ve tüm yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi'ni korumaya ve bağlı kalmaya davet ediyoruz" denildi.

İşte açıklamanın tamamı:

İstanbul Sözleşmesinin tarafı olmak, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığın göstergesidir. Bu vesileyle ülkemizdeki herkesi ve tüm yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi’ni korumaya ve bağlı kalmaya davet ediyoruz. Kadınların şiddete maruz kalmadığı, öldürülmediği bir ülke için dayanışma içinde mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz. Koç Topluluğu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere kadınların erkeklerle eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.