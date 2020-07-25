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Abdullah Gül ve Ali Babacan'a Ayasofya tepkisi nasipsizler

Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklamaları ve tavırlarıyla yine eleştirilerin odağındalar. Akademisyen yazar Burhanettin Duran, Ayasofya davetini geri çeviren Abdullah Gül ve Ayasofya'nın gençlik hayali olmadığını söyleyen Ali Babacan'ı nasipsizlikle suçladı.

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Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasının yankıları sürüyor. Tarihi açılışın yansımaları sürerken, bazı muhafazakar isimlerin bu sevince mesafe koymaları tartışma konusu oldu.

Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için davet edilen Abdullah Gül, bu daveti reddetti. Habertürk'e konuk olan Ali Babacan. Ayasofya'nın rüyası olmadığını söyleyip "hükümetin sorunları örtmek için getirdiği olaylardan biri" demesi dikkat çekti.

"Bu nasipsizliklerine onların adına üzüldüm"

Sabah yazarı ve aynı zamanda İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Burhanettin Duran, eleştiri oklarının hedefindeki isimleri bugünkü yazısında kaleme aldı.

"Ayasofya'nın dirilişi, nasipsizler ve çaresizler" başlıklı köşesinde Ayasofya'nın açılışını değerlendiren yazar, "Ancak muhafazakâr-İslami geçmişten gelip de Ayasofya'nın dirilişinin heyecanını hissetmemenin bir nasipsizlik olduğu görüşündeyim. Davet edilip de gelmeyenler, Ayasofya'da namaz kılmanın "gençlik hayali olmadığını" belirtenler bu kutlu anın sevincini duyamadılar. Bu nasipsizliklerine onların adına üzüldüm.  " ifadelerine yer verdi. 

Burhanettin Duran'ın yazısının tamamı

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