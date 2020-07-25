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İsrail savaş helikopterleri Suriye'nin güneyindeki hedefleri bombaladı

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki hedeflere savaş helikopterleriyle hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Suriye’den İsrail’in Golan Tepeleri yönünde mermi atılmasına karşılık olarak birkaç dakika önce İsrail ordusuna ait savaş helikopterleri Suriye’nin güneyinde Suriye ordusuna ait askeri hedefleri vurdu." denildi.

İstihbarat toplama sistemleri dahil

Açıklamada "Suriye ordusunun gözlem noktaları ve üslerde bulunan istihbarat toplama sistemleri dahil birkaç yapıya saldırı düzenlendi” ifadesine yer verildi.

Şam’ı sorumlu tuttu

İsrail ordusu, bu sabah ülke topraklarına açılan ateşten Şam’ı sorumlu tuttuğunu duyurdu.

Bugün sabah saatlerinde İsrail-Suriye sınırında patlamalar meydana gelmiş, İsrail topraklarında bir bina ve otomobile zarar verilmişti. Sivil bina ve otomobilin, “muhtemelen şarapnel” yüzünden zarar gördüğü kaydedilmişti.

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