Ekrem İmamoğlu kadın makiniste yapılan saldırıyı paylaştı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından metro durağında kadın makiniste bir grup tarafından yapılan saldırının güvenlik kamera görüntülerini paylaştı. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

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Aysofya'da kılınacak Cuma namazına gitmek için metroyu kullanmak isteyen bir grup, metro çalışmadığı için makiniste saldırdı. Valilik kararıyla seferlerin durdurulmasına aldırış etmeden kadına saldıran kalabalığı güvenlik görevlileri durdurdu.



Valilik kararıyla metro seferlerinin durdurulmasının ardından kadın makinist, Ayasofya gitmek isteyenlerin saldırısına uğradı.

İmamoğlu görüntülerle birlikte şu mesajı paylaştı:

"Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız."

Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız. pic.twitter.com/wIwuZKJY7i — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 24, 2020

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya metro durağında saldırıya uğrayan kadın makinisiti telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Makinist Gizem kardeşimizi eşimle birlikte telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu olayı kınıyorum. Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım."