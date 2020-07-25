BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Ekrem İmamoğlu kadın makiniste yapılan saldırıyı paylaştı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından metro durağında kadın makiniste bir grup tarafından yapılan saldırının güvenlik kamera görüntülerini paylaştı. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

Abone ol

Aysofya'da kılınacak Cuma namazına gitmek için metroyu kullanmak isteyen bir grup, metro çalışmadığı için makiniste saldırdı. Valilik kararıyla seferlerin durdurulmasına aldırış etmeden kadına saldıran kalabalığı güvenlik görevlileri durdurdu.
  
Valilik kararıyla metro seferlerinin durdurulmasının ardından kadın makinist, Ayasofya gitmek isteyenlerin saldırısına uğradı.  

İmamoğlu görüntülerle birlikte şu mesajı paylaştı:

"Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız."

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya metro durağında saldırıya uğrayan kadın makinisiti telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Makinist Gizem kardeşimizi eşimle birlikte telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu olayı kınıyorum. Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Talimatı duyan gece yarısı Ayasofya Camisi'ne koştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (24 Temmuz Cuma)
İran: Ayasofya'nın ibadete açılmasını yüzyılın en önemli olaylarından biri
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı!
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Cami için talimat
İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken 24 Temmuz mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yunanistan'da Ayasofya cinneti Selanik’te Türk bayrakları yakıldı
Bakan Murat Kurum Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısında konuştu
Bursa İnegöl'de kardeşini öldüren kişi ormanda saklanırken yakalandı
Trabzon'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
Ali Erbaş nereli Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kimdir, yaşı kaç?
Yorumlar