Antalyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig 2019-2020 sezonu 34. ve son hafta mücadelesinde Galatasaray ve Antalyaspor, 4 golün atıldığı maçta 2-2 berabere kaldı. Galatasaray 1-0 geriye düştüğü mücadelenin uzatma dakikalarına 2-1 önde girdi ancak 90+2'de gelen Gustavo Blanco golüne engel olamadı ve sezonu puan kaybıyla kapadı. Sarı-kırmızılılarda goller Saracchi ve Belhanda'dan geldi.

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Süper Lig'de sezonun son haftasının açılış maçında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, 90+2'deki gole engel olamadı ve maç 2-2 sona erdi.

Fatih Terim'in sarı kırmızılı takımla 900. resmi maçına çıktığı karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde tamamladı. 2. yarı sahneye çıkan Saracchi ve Belhanda, sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçirdi. Maçta son sözü 90+2'de Blanco söyledi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 56, Antalyaspor ise 45 yaptı.

Maçtan önemli dakikalar

19. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Fredy, sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.

22. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Feghouli'nin yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.

37. dakikada Doğukan Sinik'in pas verdiği Nazım Sangare'nin ceza yayının sağından şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

42. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Fredy ile verkaç sonrası ceza alanında topla buluşan Eren Albayrak, sol çaprazda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Eren'in şutunda kaleci Okan, gole izin vermedi.

57. dakikada Belhanda'nın pas verdiği Marcao'nun ceza yayından plase vuruşunda yuvarlak, üstten dışarıya çıktı.

58. dakikada Galatasaray, skora eşitlik getirdi. Adem Büyük'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Saracchi, sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

64. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. Amilton'un ceza alanında topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltı atışını kullanan Belhanda, topu kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-2

83. dakikada sağ kanattan korner atışı kullanan Eren Albayrak'ın ortasında Amilton, kafayla topu arka direk önüne indirdi. Kudriashov, müsait durumda topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

90+3. dakikada Hakan Özmert'in şutunda kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle topu önünde bulan Leschuk'un şutunda meşin yuvarlak, direkten döndü. Amilton'un pasında tekrar ceza sahasında topla buluşan Leschuk, topuk şutuyla skora eşitliği getirdi: 2-2

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Antalyaspor: 2 - 2 :Galatasaray

Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa, Cemal Bingül, Özgür Ertem

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Bünyamin Balcı (Dk. 62 Hakan Özmert), Doğukan Sinik (Dk. 68 Leschuk), Fredy (Dk. 82 Mevlüt Han Ekelik), Ufuk Akyol (Dk. 68 Chico), Amilton, Jahovic

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 87 Yunus Akgün), Belhanda (Dk. 87 Jimmy Durmaz) Emre Akbaba (Dk. 5 Ömer Bayram), Adem Büyük

Goller: Dk. 19 Fredy, Dk. 90+3 Leschuk (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 58 Saracchi, Dk. 65 Belhanda (penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 42 Linnes (Galatasaray)