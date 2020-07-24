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Putin'den Azerbeycan Ermenistan gerginliğine yönelik açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada, Azerbaycan - Ermenistan sınırında yaşanan gerginliğe değinerek konunun Rusya için çok hassas olduğunu belirtti.

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Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaların ardından konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, durumun Moskova için oldukça hassas olduğunu ifade etti. 

Reuters'in son dakika olarak duyurduğu habere göre; Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan - Ermenistan sınırında yaşanan gerginlik ve çatışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Putin, durumu yakından takip ettiklerini ve durumun Rusya açısından çok hassas olduğunu ifade etti. 

Azerbaycan - Ermenistan arasındaki gerginlik geçen haftalarda alevlenmiş, iki ülke sınırında yaşanan çatışmalarda can kayıpları yaşanmıştı. 

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