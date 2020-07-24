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Fransa Türkiye dahil 16 ülkeyi listeye aldı!

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye dahil 16 ülkeden gelecek yolculara havalimanlarında Kovid-19 testini zorunlu kıldı. Uygulama 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.

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Başbakan Jean Castex, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, salgının hızla yayıldığı 16 ülkeden Fransa'ya gelecek yolcuların havalimanlarında Kovid-19 testi yapmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Yolcuların Fransa'ya gelmeden en fazla 72 saat içerisinde test yaptırmaları veya havalimanlarında teste tabi tutulmaları gerektiğini ifade eden Castex, testin Fransa'daki havalimanında yapılması durumunda sonuçların 24 saat içerisinde ilgili kişiye telefon veya elektronik posta yoluyla bildirileceğini, testi pozitif çıkan kişilerin ise karantina altında tutulmalarının zorunlu olacağını söyledi. 

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Castex, bu uygulamanın 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.

Fransızlara, salgının durumunun endişe yaratması nedeniyle Katalonya'ya seyahat etmemelerini tavsiye eden Castex, Fransa ile İspanya arasında seyahatlerin sayısını en aza düşürmek için Madrid ile görüşmelerin yapıldığını aktardı.  

LİSTEDEKİ 16 ÜLKE

Başbakanlık, söz konusu 16 ülkenin ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Panama, Güney Afrika, Kuveyt, Katar, İsrail, Brezilya, Peru, Sırbistan, Cezayir, Türkiye, Madagaskar, Hindistan ve Umman olduğunu bildirdi.

Fransız yetkililer, ülkede salgının hızla yayılmasından endişe ediyor. Fransa Halk Sağlığı Kurumuna göre son 3 haftada Kovid-19 vaka sayıları yüzde 66 arttı. 

ÜLKEDE KORONA BİLANÇOSU ARTIYOR

Fransa'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 182'ye, vaka sayısı ise 210 bin 972'ye yükseldi. 

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