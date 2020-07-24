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Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı

ÇANAKKALE açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında gece saatlerinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan 28 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna götürüldü.

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