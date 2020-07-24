Fatih Terim Antalyaspor karşısında 900. maçına çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan TAV Antalyaspor maçıyla kariyerindeki 900. maçına çıktı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 9. kez dalya dedi. Tecrübeli teknik adam, 34. haftasında oynanan TAV Antalyaspor maçıyla kariyerindeki 900. maçına çıktı.

Terim konuyla ilgili, "900. maçımmış. Resmi olarak 900 maç ciddi bir rakam. Hazırlık ve turnuvaları saymadan. Allah herkese böyle bir şeyi nasip etsin. Bu 900 maçın hikayesini tek tek anlatabilirim. Hepsini tek tek yaşadım ve unutmadım. Allah herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Anılar, hatıralar, sayısız başarı yaşadığının hatırlatılması üzerine de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bunların hepsini tek tek yaşadım ve unutamam. Hepsinin ayrı sevinci, bazılarının üzüntüsü var. Bunu bir takımda yaşamak, çok önemli bir şey. Allah herkese nasip etsin. Çok mutluyum. Ben hatırlatınca yaşayan birisiyim. Çok mutlu oldum. Hepsinin ayrı bir yeri var. O kadar güzel şeyler yaşadım ki, Allah her futbol adamına ve insana hasip etsin" temennisinde bulundu.