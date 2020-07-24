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HABER /  BEŞİKTAŞ
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Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu

Beşiktaş'tan ayrılıp Lille'e giden Burak Yılmaz transfer süreciyle ilgili, "Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim. Beşiktaş'tan iyi duygularla ayrılıyorum. Kulübe veya yönetime karşı herhangi bir kırgınlık söz konusu değil" dedi.

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Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e transfer olan 35 yaşındaki futbolcu Burak Yılmaz, ayrılma kararını ve transfer sürecini NTV'ye anlattı.

Yıldız futbolcu konuyla ilgili, "Lille'den teklif aldığım için mutluyum. Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim. Beşiktaş'tan iyi duygularla ayrılıyorum. Kulübe veya yönetime karşı herhangi bir kırgınlık söz konusu değil. Lille'e transferimde mali konular etkili olmadı. Parayı düşünmedim ve kariyerimin son döneminde böyle bir teklifi değerlendirmek istedim" ifadelerini kullandı.

1 AĞUSTOS'TA TAKIMA KATILACAK
Beşiktaş'a veda eden Burak Yılmaz, Fransa'da düzenlenecek imza töreni sonrası, 1 Ağustos'ta Lille ile antrenmanlara çıkmaya başlayacak.

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