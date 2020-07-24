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TFF Tahkim Kurulundan yabancı oyuncu sınırlaması itirazına ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübün yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan karara yaptığı itirazı reddetti.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Sivasspor, Antalyaspor, Göztepe ve Alanyaspor'un federasyonun yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili aldığı karara yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

Açıklamada; itirazların TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararda usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği aktarıldı.

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