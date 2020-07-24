TFF Tahkim Kurulundan yabancı oyuncu sınırlaması itirazına ret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübün yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan karara yaptığı itirazı reddetti.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Sivasspor, Antalyaspor, Göztepe ve Alanyaspor'un federasyonun yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili aldığı karara yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.
Açıklamada; itirazların TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararda usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği aktarıldı.