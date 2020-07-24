CHP'li il başkanları kurultay öncesi bir araya geldi

CHP 37. Olağan Kurultayı öncesi il başkanları Ankara'da bir araya geldi. Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı'nın ev sahipliğini yaptığı yemeğe Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da katıldı.

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CHP 37. Olağan Kurultayı'na saatler kala İl Başkanları yemekte bir araya geldi. CHP Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı ve eşi Havva Akıllı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe il başkanlarının yanı sıra CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'da katıldı.

Ali Hikmet Akıllı yaptığı konuşmasına, CHP'nin yerel seçimlerde elde ettiği başarının ülkenin yarınları adına umut verdiğini belirterek, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bu başarının mimarlarına teşekkür ederek başladı. Akıllı konuşmasında şöyle dedi:

"Halkımız, yerel seçimlerde partimize ve dolayısıyla partimizin il başkanları olarak bizlere büyük sorumluluklar vermiştir. 'İşi ehline verin' düsturunu yok sayan, devletin temel unsuru olan adaleti ortadan kaldıran, rüşveti, israfı yaygınlaştıran mevcut iktidarın gidişinin ilk işaret fişeği son yerel seçimlerdir. Halkımız iradesini ortaya koymuştur, bundan sonra hepimizin üzerine düşen görevler vardır. CHP İl Başkanları olarak bizler, partimize iktidar yolunu açan perspektifi ortaya koyan Genel Merkez Yöneticilerimiz ile birlikte omuz omuza, yarınlara hazırlanmalıyız.

Türkiye'nin, hatta tüm dünyanın gözü 25-26 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz İktidar Kurultayımızdadır. Bizler İktidar Kurultayımızı, demokrasi şölenimizi, düğün havası coşkunluğunda gerçekleştireceğiz, bizleri takip edenlere umudun adresi olduğumuzu göstereceğiz."

CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Aysun Palalı Köktaş ile birlikte il örgütünün tam kadro katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan seçilmesi konusunda konsensüs sağlandığı belirtildi.