BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,97
ALTIN 418,34
HABER /  SPOR
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

PFDK'den 9 Süper Lig kulübüne ihtar

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 9 kulübe futbol menajerleri ile çalışma talimatına aykırı eylemleri gerekçesiyle ihtar cezası verdi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 9 kulübe ihtar cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada; Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor'a futbol menajerleri ile çalışma talimatına aykırı eylemde bulundukları gerekçesiyle ihtar cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca; gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile TFF 1. Lig'den Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a da aynı gerekçeyle ihtar cezası uygulandığı aktarıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Cami için talimat
Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı!
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (24 Temmuz Cuma)
Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transferini açıkladı
İmamoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim Antalyaspor karşısında 900. maçına çıktı
Gökhan Gönül'ün yeni adresi Fenerbahçe
Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine 3 etap daha eklendi
İngiltere Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak
Denizli'de korona nedeniyle 3 günlük yasak ilan edildi
İlhan Cihaner kimdir aslen nereli İlhan Cihaner biyografisi
Yorumlar