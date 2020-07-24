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İran: Ayasofya'nın ibadete açılmasını yüzyılın en önemli olaylarından biri

Anadolu Ajansı

İran devlet televizyonu IRIB, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını 'yüzyılın en önemli olaylarından biri' olarak niteledi.

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İran devlet televizyonu IRIB, resmi haber ajansı IRNA ve Fars Haber Ajansı başta olmak üzere İran'ın ana akım medyası, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışını fotoğraf ve görüntülü sunduğu haberlerle kamuoyuna aktardı.

İran devlet televizyonunun caminin açılışıyla ilgili haberinde; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin müze statüsünün ABD, Fransa, Mısır ve Yunanistan'ın itirazlarına rağmen 86 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılarak yeniden camiye dönüştürüldüğü belirtildi.

"Yüzyılın en önemli olaylarından biri"

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Binlerce arzulu Müslüman, 86 yıl aradan sonra Ayasofya'da ilk cuma namazını kılmak için Türkiye'nin her yerinden İstanbul'a geldi. Yüzyılın en önemli olaylarından biri olan Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılışının töreni, ülke içinden ve dışından onlarca medya kuruluşu tarafından takip ediliyor."

"86 yıl aranın ardından Ayasofya'da cuma namazı"

İran resmi ajansı IRNA ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışıyla ilgili abonelerine servis ettiği haberinde, "86 yıl aranın ardından Ayasofya'da cuma namazı" başlığını kullandı.

Ayasofya'nın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devlet erkanının katıldığını aktaran IRNA, açılış programının Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başladığını yazdı.

Haberde, açılış programından önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin alındığı belirtilerek, "Ayasofya'daki cuma namazından önce, cami avlusu dezenfeksiyon işlemleriyle birlikte taze çiçeklerle süslendi" bilgilerine yer verildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da "Yaklaşık bir asır aradan sonra Ayasofya'da ilk cuma namazı" başlığıyla verdiği haberinde, "Mahkeme kararı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla müzeden camiye dönüştürülen tarihi Ayasofya, 86 yıl aradan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk cuma namazına tanıklık ediyor" ifadelerini kullandı.

Ülkenin bir diğer yarı resmi haber ajanslarından Tesnim ise konuyla ilgili haberinde, Ayasofya Camisi'nde ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşların sabah saatlerinde camiye geldiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camide Kur'an-ı Kerim okuduğunu abonelerine aktardı.

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