Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transferini açıkladı

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'ın transferini Emre Kılınç'ı yakından tanıyan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı açıkladı.

Necip Çarıkçı, "Emre Kılınç'ı 15 yaşında Boluspor'a transfer ettik. Emre, Boluspor'a 900 bin TL kazandırarak Sivasspor'a gitti. Emre Kılınç, Galatasaray ile anlaştı. Emre, gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Emre çocukluğundan beri çok iyi bir Galatasaraylı" şeklinde konuştu.

Çarıkçı ile Emre, uzun yıllar Boluspor'da birlikte görev almışlardı.