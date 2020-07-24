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Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bugün cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya üzerinde Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede 24 Temmuz 2019 tarihinde, yedi yıllık askeri cuntanın çöküşünün ve demokratik yönetime dönüşün 46. yıl dönümü programında konuştu.

Reuters'ın haberine göre, 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazıyla birlikte bugün resmen ibadete açılan Ayasofya'ya ilişkin de değerlendirmelerde bulanan Miçotakis, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler sarf etti
Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler kullanarak "baş belası" olarak nitelendiren Miçotakis, Ayasofya'nın camiye çevrilmesini de "21. yüzyıl uygarlığına hakaret" olarak adlandırdı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasını tepkiyle karşılayan Yunanistan'da bugün kiliselerde çanlar çalındı.

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