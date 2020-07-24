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İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken 24 Temmuz mesajı

Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasına ilişkin bir açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken '24 Temmuz' mesajı...

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

'24 Temmuz' tarihine dikkat çeken Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz 1999'da şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktığını, 24 Temmuz 2020'de ise Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camisi'nin zincirlerini kırdığını söyledi.

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