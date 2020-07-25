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Çanakkale'de Gökçeada açıklarında korkutan deprem

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde saat 23.41'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 43 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde saat 23.41'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 43 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Çanakkale'de meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan ilk açıklama geldi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gökçeada açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.3 OLARAK ÖLÇTÜ
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetin 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verine göre deprem yerin 30.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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