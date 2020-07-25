BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Şanlıurfa’da koronavirüs vaka sayılarında rekor artış! 307 ev karantinaya alındı

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

ŞANLIURFA’da korona virüs nedeniyle 307 ev karantinaya alınırken 137 evdeki karantina uygulamasına ise son verildi.Şanlıurfa İl...

Abone ol

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs nedeniyle yeni karantina uygulamaları başlattı.

Kurulun aldığı yeni kararda, Birecik ilçesinde 17, Bozova ilçesinde 2, Ceylanpınar ilçesinde 1, Eyyübiye ilçesinde 37, Halfeti ilçesinde 1, Haliliye ilçesinde 89, Hilvan ilçesinde 5, Karaköprü ilçesinde 126, Siverek ilçesinde 9, Suruç ilçesinde 6 ve Viranşehir ilçesinde 14 olmak üzere toplam 307 farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verilirken Akçakale ilçesinde 1, Birecik ilçesinde 7, Ceylanpınar ilçesinde 2, Eyyübiye ilçesinde 22, Haliliye ilçesinde 48, Karaköprü ilçesinde 43, Siverek ilçesinde 2, Suruç ilçesinde 3 ve Viranşehir ilçesinde 9 olmak üzere toplam 137 farklı adresteki karantina uygulaması ise sona erdirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (24 Temmuz Cuma)
İran: Ayasofya'nın ibadete açılmasını yüzyılın en önemli olaylarından biri
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı!
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Cami için talimat
İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken 24 Temmuz mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'deki Türkler'den Ermenistan protestosu
Terim: Arda için yönetimle görüştüm
Çanakkale'de Gökçeada açıklarında korkutan deprem
Fransa Türkiye dahil 16 ülkeyi listeye aldı!
Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı
Walison Fonseca kimdir yaşı kaç MasterChef’i yıktı geçti
Yorumlar