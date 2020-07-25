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HABER /  GALATASARAY
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Terim: Arda için yönetimle görüştüm

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı sonrasında milli futbolcu Arda Turan'ın geri dönüşü için yönetimle görüştüğünü söyledi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çok konuşulan Arda Turan transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, "Başkan ve yönetimimizle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Arda da bunlardan birisi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz." dedi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Devre arasında Galatasaray'a dönmesi konuşulan Arda Turan'ın transferine o dönemde izin vermeyen Başkan Mustafa Cengiz'in, son görüşmeden sonra yumuşadığı ve tecrübeli oyuncunun geri dönmeye yakın olduğu kaydedildi.

Maç başı ücretle Galatasaray'a dönecek olan 33 yaşındaki oyuncunun, 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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