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Trabzon'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı

TRABZON'un Araklı ilçesinde, çay yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu, Kalecik Tünel mevkiinde meydana geldi.

Rize istikametine giden kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki 61 ABK 365 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Erkan T.'nin kullandığı 28 K 9024 plakalı çay yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç kamyonun altına girerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan 4 kişiyi  bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise kimlikleri henüz tespit edilemeyen 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışırken, hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan 1 köpeğin de kazada, öldüğü tespit edildi.

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