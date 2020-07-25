Talimatı duyan gece yarısı Ayasofya Camisi'ne koştu

Bazı vatandaşların ise izin verilen alanlarda namaz kıldığı görüldü. Görevliler dışarıda ziyaret için bekleyen vatandaşlara 01:15 ile 03:00 saatleri arasında caminin dezenfekte edileceğini ve bu süre aralığında ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi.