Fatih Terim'den revizyon sözleri: Bazılarıyla vedalaşacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 yenildikleri Antalyaspor maçı sonrası revizyon sinyali verdi ve "Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız" dedi.

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İlk olarak maçı değerlendiren Fatih Terim, "İlk yarı iyi oynamadık ama ikinci yarı oyuncu değiştirmeden, oyunu değiştirdik. 2-1 öne geçtikten sonra sıkıntı çekmeden pozisyon bulduk. Son saniyede herkesin ortaklaşa hatasıyla, bu sene illa bir şey olacak.." dedi.

Bu sene istemekleri bir şekilde geçtiğini kaydeden Terim, "Sezon açılımına çok kısa bir süre var. Sezonun hesabını tabii ki yaptık. 2-3 gün önceki toplantımız da gayet iyi geçti. Her şey ortaya kondu. Bu kısa sürede bu seneyi unutup seneyi halletmemiz lazım. Biz saten artı eksiyi yapılması gerekeni hazırladık. Bu süreyi en iyi şekilde geçirmeyi ümit ediyorum; çünkü zamanımız yok. Kulübün imkanları içinde orantıyı iyi uygulamamız lazım. Tabii Galatasaray takımı muhakkak ki yine en iyisini yapacaktır, imkanları ne olursa olsun. Zaten bir çok kiralık oyuncumuz var. Daha evvelden değişmesini düşündüğümüz oyuncumuz var. Bir çok işimiz var. Zamanımız çok az. Onun için çok süratle hareket edeceğiz" diye konuştu.

''Zaten ilk iki maçta bize gereği yapıldı''

''Galatasaray taraftarına, camiasına vereceğim mesaj olacaktır" diyen tecrübeli teknik adam şöyle devam etti, "Bizi mazur görsünler. Pandemi öncesi ve sonrası böyle başımıza gelmedik kalmadı. Zaten ilk iki maçta bize gereği yapıldı. Esasında Rize'nin 15. dakikasında Muslera'nın ayağının kırılmasıyla biz de kırıldık. Topun başında oyunculara bakarsanız buradan geri dönemedik. Muslera, Galatasaray'da sadece bir kaleci değil, çok fazla şey ifade ettiğini bütün herkes gördü. Biz o kırıktan dönemedik. Gerek fizik gerek mental olarak bunun gerisinde kaldık. Kalmadığımız zaman da kaldırdılar. Bıraktılar. Hiç gördünüz mü 6 saniye kuralını uygulayan birini. Hiç gördünüz mü adamı 6 ay sakatlayan ama üstüne düştü denilen bir şeyi? Hepsi bize denk geldi. Oyunu domine ettiğimizde başımıza neler geldi. Hepsi bize döndü. 75 ile 90 arasında en çok gol yiyen takım olduk. Oyunu domine ettiğimiz anlarda başımıza gelenler ortada."

"Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız"

Teknik heyet ve yönetim olarak işlerinin başında olduklarını vurgulayan Terim, "Hepimiz bulunduğumuz yerlerden iletişim halindeyiz. Ekonomik durumumuz ne olursa olsun zor. Bunu kabul etmek lazım. Belki Türkiye'de bir çok kulübü kenara koyarsak her kulübün mali olarak sıkıntısı var. Galatasaray tam değişimin noktasındadır. Yeni bir grup sokup bazı arkadaşlarla vedalaşacağız. Devre arasında yaptığımız bazı şeyleri sezon sonunda da yapmak zorunyadız. Yüzde 67 vergiyi de düşünürsek, 1 milyon'a aldığımız oyuncu 1 milyon 670'e gelecekse bunu karşılamak çok zor. Bunları düşünerek hem iyi bir takım kuracağız hem de mali tabloya çok dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

''Kim alınırsa alınsın mutlaka bir bildikleri vardır diye düşünsünler''

Galatasaray taraftarına seslenen Terim, "Geldiğimizden bu yana 2 sene üst üste şampiyonluk yaşamışız, kupalar kazanmışız artı 30-35 milyon Euro kazanmışız. Yine yapacaklarımız olacaktır. Ancak yeni dönemde bazı oyunculardan çıkmak zorundayız. Genç yetenekli oyuncularla ve de bazı tecrübeli oyuncularla artı fırsat transferlerine kapıyı açarak iyi bir karışım yapmak zorundayız. Yoksa hiçbir kulüp, bazılarını tenzih ediyorum borcu yok(!) Hiçbir kulüp böyle gidemez. Galatasaray taraftarı her şeyin farkında ancak bir de benim ağzımdan duysunlar. Yönetim ve ben gereken çalışmaları yapıyoruz. Kim alınırsa alınsın mutlaka bir bildikleri vardır' diye düşünsünler. Galatasaray hiçbir zaman ümidini kesmedi, kesmez. Biz söz verdik, buradayız. Bu sene olmadı. Olmamsının nedenlerini herkes biliyor. Seneye daha iyi ve güzel bir Galatasaray; skor ne olursa olsun taraftarın kafasında 'takım yener' düşüncesini yaratacaek bir ekip olacaktır" diye konuştu.

Arda Turan konusu

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında da Arda Turan konusuyla ilgili soruya Terim, "Başkan ve yönetimimizle yaptığımız toplantıda onlarca yerli ve yabancı onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Arda da bunlardan birisi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz" yanıtını verdi.