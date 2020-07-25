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Avrupa'dan Ayasofya sözleri: Acı hissediyorum öfke duyuyorum

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili, "Bir Yunan olarak acı hissediyorum, öfke duyuyorum." açıklaması yaptı.

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Ayasofya’nda 86 yıl sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açılmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Schinas, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinden acı duyduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"Bu zor bir gün"

Bir Yunan olarak acı hissediyorum, öfke duyuyorum. Bu zor bir gün ve eminim ki benzer duyguları yaşayan tek kişi ben değilim. Türkiye'nin bir noktada jeopolitik konumunun ne olması gerektiğine ve gelecekte kiminle birlikte olmak istediğine karar vermesi gerektiğini düşünüyorum.

Türkiye, Avrupa değerleri temelinde Avrupa Birliği ile gitmek istiyorsa, eğer öyle ise, o zaman Ayasofya'da bugün olanlar kötü bir başlangıç noktasıdır.

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