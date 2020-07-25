BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  SPOR
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

PSG, Fransa Kupası'nı tek golle kazandı

FRANSA Kupası finalinde Saint-Etienne'yi 1-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) kupanın sahibi oldu.

Abone ol

Stade de France'da oynanan karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Brezilyalı Neymar'ın attığı golle PSG, 1-0 öne geçti.

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 26'ncı dakikada Saint-Etienne'li Loic Perrin ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı. Perrin ise kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece PSG, kupayı 13'üncü kez müzesine götürdü. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi stadda izledi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle staddaki seyirci sayısı 5 bin ile sınırlandırıldı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD-Çin gerilimi! 72 saatlik süre doldu ve federal ajanlar konsolosluğa girdi
ABD Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin uydu fotoğraflarını paylaştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Kurtulun bu eziklikten
Ekrem İmamoğlu kadın makiniste yapılan saldırıyı paylaştı!
Antalyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (24 Temmuz Cuma)
ÖNCEKİ HABERLER
El-Hilal, Bafetimbi Gomis'in sözleşmesini 2 yıl uzattı
Maltepe'de abla kardeşin kavgasında anne kolundan bıçaklandı
Emre Belözoğlu futbol kariyerine son veriyor
Polen Atay: İş adamı Can Atay beni ölüme terk etti
Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş golü Milan'a yetmedi
Ayasofya Cami kaça kadar açık Ayasofya'ya girişler ücretli mi?
Yorumlar