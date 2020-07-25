Emre Belözoğlu futbol kariyerine son veriyor

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçıyla 24 yıllık tarihi yolculuğunu bu akşam son veriyor.

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Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli yıldızlarından olan Emre Belözoğlu kariyerinin son maçına çıkıyor. Kadıköy’de bugün saat 21.00’da başlayacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesiyle son kez sahada olacak.



40 yaşındaki kaptan kariyeri boyunca hem ulusal hem de uluslararası yakaladığı başarılarla her zaman ön planda yer aldı. 1996-2020 arası Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Medipol Başakşehir gibi önemli kulüplerde top koşturan Emre Belözoğlu, tarihi maçları ve kaldırdığı kupalarla adını unutulmazlar arasına yazdırdı.

Üç büyük lig

Avrupa’da 5 büyük ligin 3’ünde oynayan Emre, kariyerinde toplam 710 maça çıkıp 80 gol attı. A Milli Takım formasıyla da 1998’den beri 101 karşılaşmda boy gösteren tecrübeli orta saha 10 gol kaydetti. 6 lig, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası gibi başarılar kazanan, 2002 Dünya Kupası 3.’lüğü, EURO 2008 yarı finali gibi milli gururlar yaşayan Belözoğlu tarihe geçti.

Tarihe geçti

Kariyerinde, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynayan tek Türk futbolcu olmasını da bildi.



Fenerbahçe kariyeri

Emre Belözoğlu’nun kariyerinde en uzun süre ve en çok forma giydiği takım 236 maç-7 yılla Fenerbahçe oldu. En çok gol katkısı yaptığı takım da 32 gol 20 asistle yine Fenerbahçe oldu.