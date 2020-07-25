BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Polen Atay: İş adamı Can Atay beni ölüme terk etti

Yüksek mimar Polen Atay, geçen yıl evlendiği Gezi Hotel Bosphorus’un sahibinin oğlu iş adamı Can Atay’ın kendisine şiddet uyguladığını ve son gerçekleşen olayda ölüme terk edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Abone ol

Gezi Hotel Bosphorus’un sahibi ve Atay Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Atay’ın oğlu işinsanı Can Atay (36) ile yüksek mimar Polen Atay (29) 22 Haziran 2019’da evlendi. Polen Atay, 14 Temmuz 2020’de eşi Can Atay’ın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Polen Atay, şöyle konuştu: “Can Atay bana karşı ilk şiddetini düğünümüzden 4 gün önce uyguladı. Düğünde çekilen birçok fotoğrafımızda kollarımın mor olması nedeniyle Photoshop uygulandı.

''Beni ölüme terk etti''
Hem Can ile hem de ailesiyle yaşananlar artık katlanılmaz bir hal aldığı için ayrılmak istediğimi söyledim. Can bu sözüm üzerine boğazımdan sıkarak beni itmesi sonucu düştüm ve bayıldım. Gözlerimi hastanede açtım. Can benim intihar etmeye çalıştığımı söylemiş. Öğrendim ki benim öldüğümü zannetmiş ve suçtan kurtulmak için böyle bir senaryo kurgulamış. Beni öldürmek için bir süre ambulansı aramamış. Beni ölüme terk etmiştir.”

Koruma talebinde bulundu
Can Atay da önce koruna talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Polen Atay’ın 2 ay süreyle Can Atay’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Boşanma davası açtı
Polen Atay’ın eşini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, evine ve işyerine yaklaşmamasına hükmetti. Can Atay, 21 Temmuz’da ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma’ davası açtı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD-Çin gerilimi! 72 saatlik süre doldu ve federal ajanlar konsolosluğa girdi
ABD Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin uydu fotoğraflarını paylaştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Kurtulun bu eziklikten
Ekrem İmamoğlu kadın makiniste yapılan saldırıyı paylaştı!
Antalyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (24 Temmuz Cuma)
ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş golü Milan'a yetmedi
Avrupa'dan Ayasofya sözleri: Acı hissediyorum öfke duyuyorum
İsrail savaş helikopterleri Suriye'nin güneyindeki hedefleri bombaladı
Fatih Terim'den revizyon sözleri: Bazılarıyla vedalaşacağız
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Walison Fonseca kiminle evli Türk eşi Melisa Pınar kimdir?
Yorumlar