BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  DÜNYA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

ABD-Çin gerilimi! 72 saatlik süre doldu ve federal ajanlar konsolosluğa girdi

ABD'li federal ajanlar, verilen 72 saatlik sürenin dolmasıyla birlikte Houston'daki Çin konsolosluğu yerleşkesine girdi. 

Abone ol

Yerel basın, 16:00'da sürenin dolmasına kısa süre kala çevreye polis barikatı kurulduğunu ifade etti. Sürenin dolmasına dakikalar kala konsolosluk plakalı araçların konsolosluktan çıktığı görüldü. 16.00'dan sonra biri Dışişleri Bakanlığı görevlisi olmak üzere birkaç kişi arka kapıdan yerleşkeye girdi.

Diplomatik yerleşkeye girdiler

CNN'in aktardığına göre birkaç tane siyah SUV tipi araç, kamyon, kamyonet ve bir çilingir aracının meraklı gözler arasında diplomatik yerleşkeye girdiği aktarıldı.

İtfaiyenin de yerleşkeye girip çıktığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Geçen günlerde ABD, ani bir şekilde Çin'e Houston'daki konsolosluğunu kapatması için emir verdi. Washington, konsoloslukta görev yapan diplomatların ekonomik casusluğa ve Koronavirüs araştırmalarının çalınması girişimine destek vermekle suçladı. 

Çin, karara ABD'nin Çengdu'daki konsolosluğunu kapatmasını emrederek karşılık verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ayasofya'da ilk namaz! Yer kalmayınca bakın nerede namaz kıldılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin uydu fotoğraflarını paylaştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Kurtulun bu eziklikten
Ekrem İmamoğlu kadın makiniste yapılan saldırıyı paylaştı!
Antalyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (24 Temmuz Cuma)
İran: Ayasofya'nın ibadete açılmasını yüzyılın en önemli olaylarından biri
ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş golü Milan'a yetmedi
Avrupa'dan Ayasofya sözleri: Acı hissediyorum öfke duyuyorum
İsrail savaş helikopterleri Suriye'nin güneyindeki hedefleri bombaladı
Fatih Terim'den revizyon sözleri: Bazılarıyla vedalaşacağız
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ayasofya'da yer bulamayan vatandaşlar Yenikapı Miting alanında namaz kıldı
Yorumlar