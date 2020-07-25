ABD-Çin gerilimi! 72 saatlik süre doldu ve federal ajanlar konsolosluğa girdi

ABD'li federal ajanlar, verilen 72 saatlik sürenin dolmasıyla birlikte Houston'daki Çin konsolosluğu yerleşkesine girdi.

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Yerel basın, 16:00'da sürenin dolmasına kısa süre kala çevreye polis barikatı kurulduğunu ifade etti. Sürenin dolmasına dakikalar kala konsolosluk plakalı araçların konsolosluktan çıktığı görüldü. 16.00'dan sonra biri Dışişleri Bakanlığı görevlisi olmak üzere birkaç kişi arka kapıdan yerleşkeye girdi.

Diplomatik yerleşkeye girdiler

CNN'in aktardığına göre birkaç tane siyah SUV tipi araç, kamyon, kamyonet ve bir çilingir aracının meraklı gözler arasında diplomatik yerleşkeye girdiği aktarıldı.

İtfaiyenin de yerleşkeye girip çıktığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Geçen günlerde ABD, ani bir şekilde Çin'e Houston'daki konsolosluğunu kapatması için emir verdi. Washington, konsoloslukta görev yapan diplomatların ekonomik casusluğa ve Koronavirüs araştırmalarının çalınması girişimine destek vermekle suçladı.

Çin, karara ABD'nin Çengdu'daki konsolosluğunu kapatmasını emrederek karşılık verdi.