Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş golü Milan'a yetmedi

Serie A'da Milan, sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlıların tek golünü Hakan Çalhanoğlu frikikten kaydetti.

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Serie A'nın 36. haftasında Milan, Atalanta'yı konuk etti. Lombardiya bölgesinin iki takımını karşı karşıya getiren mücadelede kazanan çıkmadı.

14. dakikada sol kanattan frikik kazanan Milan'da topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Milli futbolcu, dar açıdan kullandığı frikikte doğrudan kaleyi nişanladı ve topu filelere gönderdi. Milan, 14. dakikada Atalanta karşısında öne geçerken konuk ekip 26. dakikada penaltı kazandı ancak Malinovsky atıştan faydalanamadı. 34. dakikada ise Atalanta'nın yıldız golcüsü Duvan Zapata takımına beraberlik golünü getirdi.

İlk yarı 1-1 sona ererken ikinci yarıda da başka gol olmadı ve iki takım sahadan 1-1'lik eşitlik ve birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Milan 60 puanla 6. sıradaki yerini korurken Atalanta ise 75 puana ulaştı ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı.