CHP'nin 37. kurultayında başkanlık seçimi! Kılıçdaroğlu 6’ncı kez aday

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. kurultayında 80 il başkanının imzasıyla 6’ncı kez adaylığını koydu. Kılıçdaroğlu 52 kişilik PM üyeliği için 75 kişilik bir liste hazırladı.

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CHP 37’nci Olağan Kurultayı bugün Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde yağılacak. İki gün sürecek kurultay için hazırlıklar tamamlandı. İktidar’ sloganıyla yapılacak kurultay alanına ‘Hedef İktidar’ pankartı asılacak. Ayrıca, ‘Özgür toplum için iktidar’, ‘Milli irade için iktidar’, ‘Özgürlük, barış ve demokrasi için iktidar’ gibi pankartlar alanı süsleyecek.

Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin bir video

Bugün genel başkanlık seçimi, ikinci gün de içerisinden MYK üyelerinin seçileceği Parti Meclisi (PM) seçimi yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu’nun alana gelmesinin ardından eski genel başkanların mesajlarını içeren videoyla, Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin bir video gösterilecek.

Kılıçdaroğlu 6’ncı kez aday

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü genel başkanlık seçiminde 80 il başkanının imzasıyla 6’ncı kez aday olacak. 68 delege imzasına ulaşırlarsa, 3 de rakibi çıkacak. İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı aday adayı olduklarını açıklamıştı. Ancak kulislerde kurultayda imza sayısına ulaşsalar bile, şanslarının yüksek olmadığı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu 52 kişilik PM üyeliği için 75 kişilik bir liste hazırladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi 80 il başkanıyla, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın düzenlediği yemekte buluştu.

"Salonda anahtar liste çıkarsa benim değildir"

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun, il başkanlarına yedekli bir liste hazırladığı, 52 kişilik PM üyeliği için 70-75 kişilik aday listesi çıkaracağını söyleyerek, “Delegeler bu adaylar arasından özgürce tercihini yapsın. Salonda anahtar liste çıkarsa benim değildir. Sizden bu listeye bağlı kalarak değerlendirme yapmanızı istiyorum” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Onur Kurulu üyelerinin arzu etmeleri halinde konuşmalarına izin verilmesini istediğini de söyledi.

Koronavirüs önlemleri

44 sandık ve bu sandıklara bağlı 132 kabin hazırlandı. Her kabinde 10 kişi yer alacak. Oturma düzeni de sosyal mesafeye göre yapıldı. Alanda 4 bin koltuk olacak. 1356 delege ile önceki dönem genel başkanlarının hangi koltuklara oturacağı tek tek belirlenerek minderlere isimler yazıldı. Alana delegelerin yanı sıra, 9 il başkanı ile 5 belediye başkanı, 4 eski genel başkan ve aday adaylığını açıklayan üç isim girebilecek.

Partililer ateşleri ölçülerek alınacak ve maskesiz dolaşılamayacak. Maske ve dezenfektanlar da hazır edildi. Delegelere verilen çantada maske ve dezenfektan bulunacak.