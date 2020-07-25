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Nihat Özdemir: Ayasofya'da Fetih Suresi okunurken hüngür hüngür ağladım

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Ayasofya'da Fetih Suresi okunurken içimden gürül gürül bir nehir aktı. Gözyaşlarımı tutamadım. Hüngür hüngür ağladım" ifadelerini kullandı.

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Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı. Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne günün ilk ışıkları ile birlikte akın etti. Cami çevresinde belirlenen namaz kılma alanları tamamen dolarken, salgın nedeniyle misafir girişleri durduruldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli de camide yer aldı. Erdoğan, namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, fetih dönemine atıfta bulunarak elinde kılıçla hutbe verdi. 

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bugünkü yazısında Özdemir'in Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk kez kılınan namazın çıkışında kendisine yaptığı açıklamalara yer verdi.

''Hüngür hüngür ağladım''
Çekirge, Özdemir'in 'Nihat Bey, tarihi bir an yaşadınız. Ne hissettiniz?' sorusuna "Vallahi Fatih, Fetih Suresi okunurken içimden gürül gürül bir nehir aktı. Gözyaşlarımı tutamadım. Hüngür hüngür ağladım." şeklinde cevap verdiğini aktardı.

''Muazzam bir özen ve tertibat vardı''
"Fatih’in İstanbul’u almasından sonra, bu millet bir kez daha kendisini Ayasofya’da göstermiştir" diyen Özdemir ayrıca şu ifadeleri kullandı:  "Bakın, bu cuma namazına yüz binlerce insan Anadolu’nun her yerinden geldi. Bu neyi gösterir? Bizim hangi ırktan, kökenden olursa olsun en güçlü bağımız Müslümanlıktır, onu bir kez daha gördük. Huzur ve huşu içinde bir namaz kıldık. Gözyaşlarıyla kıldık. Muazzam bir özen ve tertibat vardı.”

''Erdoğan’a şükran borçluyuz"
Tabii bu tarihi olayın dünya açısından da bir mesajı var. Ayasofya bütünlüğü korunarak, dün olduğu gibi, bugün de yarın da hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun, o görkemli kubbesi tüm insanlığı kucaklamaya devam edecek. Ayasofya’nın bu tarihi gününde cesareti ve iradesiyle bize bu imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükran borçluyuz"

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