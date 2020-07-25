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11 yaşındaki Elif, yaylada kayboldu, ekipler seferber oldu

Demirören Haber Ajansı

GİRESUN’un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda dün akşamdan bu yana kayıp olan 11 yaşındaki Elif Akbayrak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

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Tevrat -Gülcan Akbayrak’ın kızı Elif Akbayrak, dün akşam Semen Yaylası'nda kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Elif'i bulamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine yaylaya jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri, sevk edildi.

Ekipler, Elif Akbayrak'ı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.

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