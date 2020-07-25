Emre Belözoğlu Brahim Darri transferini bitirdi sosyal medya detayı bomba
Fenerbahçe, Karagümrük formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna katarken Emre Belözoğlu'nun sol kanat oyuncusundan Instagram talebinde bulunması dikkat çekti.
Fenerbahçe'den Al-Nassr'a transfer olan Giuliano, Suudi Arabistan ekibinden 5 aydır maaş alamadığı için FIFA'ya başvurmuştu. Brezilyalı yıldızın menajeri Giuliano'yu bedelsiz olarak kadrosuna Fenerbahçe'ye getirebileceğini belirtti.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel, sarı-kırmızılı takımda kalacağını ifade etti. Deneyimli futbolcu, yeniden başka takıma kiralanmak istemediğinin altını çizerken, "Tekrar Galatasaray'a döneceğim ve eskisi gibi, pozitif bir hava yakalayacağız. Ayrıca, Galatasaray'da kalıyorum." dedi.
Galatasaraylı Marcao, "Çıkan haberler olabilir ama bana gelen bir resmi teklif yok. Teklif gelirse Galatasaray ve menajerlerim konuşurlar. Ona göre bir karar verilir. Şu anda tek odağım Galatasaray. Yoğun bir dönem geçirdik. İyi dinlenmek istiyorum. Şu andaki tek odağım Galatasaray" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta, Kevin-Prince Boateng ve Burak Yılmaz'ın ardından iki isim daha gelecek sezon takımda olmayacak. Siyah Beyazlılar, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile de yolları ayırma kararı aldı. İki oyuncunun da Fenerbahçe ile anlaştığı söyleniyor.