Emre Belözoğlu Brahim Darri transferini bitirdi sosyal medya detayı bomba

Galatasaraylı Marcao, "Çıkan haberler olabilir ama bana gelen bir resmi teklif yok. Teklif gelirse Galatasaray ve menajerlerim konuşurlar. Ona göre bir karar verilir. Şu anda tek odağım Galatasaray. Yoğun bir dönem geçirdik. İyi dinlenmek istiyorum. Şu andaki tek odağım Galatasaray" ifadelerini kullandı.