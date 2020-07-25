BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Arnavutköy'de iş yerinde patlama kamerada: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı

ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Arnavutköy İslambey Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan atölyenin havalandırma sisteminde patlama meydana geldi.

Çatal kaşık parlatma işlemi yapılan atölyedeki patlamada 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Havalandırma sisteminde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği belirtilirken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Patlama anı kamerada
Bu arada patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla dumanların yükseldiği iş yerindeki çalışanların kendilerini dışarıya attığı görülüyor. Bu sırada çevredekiler yardıma koşuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erzurum'da maske takmayan vatandaş: Koronavirüse inanmıyorum ancak bana bulaşırsa inanırım
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kurban Bayramı' genelgesi
Gülistan Doku soruşturmasında bilirkişi incelemesi! Çok çarpıcı tespitler var
Nihat Özdemir: Ayasofya'da Fetih Suresi okunurken hüngür hüngür ağladım
Abdullah Gül ve Ali Babacan'a Ayasofya tepkisi nasipsizler
Bakan Selçuk: Ödemeleri bayramdan önce yapılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Terör Örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
CHP'de kurultay günü! Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü’den ‘Kurban Bayramı’ uyarısı: Riski artıracaktır
Ayasofya’da yerli ve yabancı turist yoğunluğu
'Tarihçilerin Kutbu' olarak nitelendirilen Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının 4. yılında anılıyor
Bünyamin Topçuoğlu kimdir aslen nereli Ayasofya cami imamı yaşı kaç?
Yorumlar