Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü’den ‘Kurban Bayramı’ uyarısı: Riski artıracaktır

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kurban Bayramı'nda koronavirüs salgının artma riskine dikkat çekti.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınının yayılma olasılığını hatırlatarak Kurban Bayramı öncesi uyarılarda bulundu.

"Bayram seyahatleriyle virüs, büyük kentlerden Anadolu’ya yayılabilir" diyen Prof. Özlü, kurban kesimi, bayram namazı ve bayram ziyaretlerinin riskleri artıracağı uyarısı yaptı.

Riskleri açıkladı

Kurban bayramında iyi yönetilmesi gereken risklerin bayram/tatil nedeniyle kentlerden kırsala, büyük kentlerden küçük kentlere insan hareketliliği; hayvan pazarlarında ve kurban kesim yerlerinde kalabalıklaşma; bayram namazı, bayramlaşma olduğunu söyleyen Özlü, “Bayram seyahatleriyle, virüs, büyük kentlerden Anadolu'ya, kırsal alanlara yayılabilir. Toplu taşıma sırasında da bulaşma riski var. Turizm bölgelerinde oluşacak aşırı kalabalıklaşma ile de bulaşma olabilecektir” diye konuştu.

Kurban satışında risklere dikkat

Kurban alım-satımlarında oluşabilecek risklere dikkat çeken Özlü, “Kurbanlık satın almak için çok sayıda kişinin, hayvan pazarlarını gezmeleri; görevli, satıcı, alıcı çok sayıda kişinin beraber bulunması; buralarda hijyenin sağlanmasındaki güçlük; telaş, acelecilik, sıcak gibi nedenlerle kurallara uyumun düşük kalması riski artıracaktır” uyarılarında bulundu.

“Bayram namazı riski artıracaktır”

Bayram namazıyla ilgili Özlü, “30 milyon yurttaşın bayram namazı için toplanması; secdede ağız ve burnun halıya teması; namaz sonrası bayramlaşmalar; camiye girip çıkma, abdest alma sırasında oluşabilecek yoğunlaşma; buralarda kurallara uyumun denetlenmesindeki zorluk da riski artıracaktır” dedi.

“Çok sayıda kişi bir araya gelecek”

Kurban kesiminin de risk teşkil ettiğini belirten Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

Kurban kesiminin, tüm mahalle ve köylerimizde yapılmasından tam olarak denetlenememesi; hisseli kesim nedeniyle çok sayıda kişinin bir araya gelmesi; kesim yerlerinin yetersizliğiyle, buralarda hijyenin sağlanmasındaki güçlük ve tedbirlere uyumun düşük kalması diğer risklerdir. Kurban etinin dost, akraba ve komşularla yenilmesi; bayramda yaşlıların ellerinin öpülmesi; bayram ziyaretlerinde temas, yeme içme; aile içinde, dost, arkadaş ve komşular arasında maske ve mesafe gibi tedbirlere uyumun düşük kalması da önemli risklerdir.