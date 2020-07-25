BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Şişli'de park halindeki 2 aracın üzerine ağaç devrildi

İhlas Haber Ajansı

Şişli’de park halindeki iki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Abone ol

Olay, saat 09.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Fikir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir dut ağacı, yarı bedeninden ayrılarak park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi.

Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu polis, itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Şişli Belediyesi ekipleri tarafından araçların üzerine devrilen ağaç, motorlu testere ile parçalara bölündü. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erzurum'da maske takmayan vatandaş: Koronavirüse inanmıyorum ancak bana bulaşırsa inanırım
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kurban Bayramı' genelgesi
Gülistan Doku soruşturmasında bilirkişi incelemesi! Çok çarpıcı tespitler var
Nihat Özdemir: Ayasofya'da Fetih Suresi okunurken hüngür hüngür ağladım
Abdullah Gül ve Ali Babacan'a Ayasofya tepkisi nasipsizler
Bakan Selçuk: Ödemeleri bayramdan önce yapılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Arnavutköy'de iş yerinde patlama kamerada: 3 yaralı
Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Terör Örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
CHP'de kurultay günü! Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü’den ‘Kurban Bayramı’ uyarısı: Riski artıracaktır
Ayasofya’da yerli ve yabancı turist yoğunluğu
Bünyamin Topçuoğlu kimdir aslen nereli Ayasofya cami imamı yaşı kaç?
Yorumlar