Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den bu bölgelere uyarı
İl il ve 5 günlük hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji; Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtti.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
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Gök gürültülü sağanak
Bölgede havanın parçalı, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığı
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 11, Kars'ta 12, Erzurum'da 15, Ağrı'da 16, Erzincan ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.
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