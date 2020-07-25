Ömer Çelik: Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösterirken ''Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz'' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösterdi.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz...

Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans’ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camii’nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar.

''Bayrağımıza saygısızlık yapamazlar''

Kendi bayraklarının yanına dün Bizans bayrağı asanlar ve yas ilan edenler bayrağımıza saygısızlık yapamazlar. Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camii’nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır."