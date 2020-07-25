CHP'li Gürsel Tekin'in dili sürçtü: Hayatının her alanında haram para kazandım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iktidar çevrelerinin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verirken dili sürçtü. Tekin, "Hayatının her alanında haram para kazandım." dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Halk TV kanalına konuk oldu, gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı.

İktidar partisine yakın çevrelerin kendisine "çaycı", "garson" denildiğini savunan Tekin, dili sürçünce ilginç anlar yaşandı. Tekin, "Çok şükür çaycılık da yaptım garsonluk da yaptım. Çok şükür hayatının her alanında haram para kazandım." dedi.