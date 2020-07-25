CHP'li Gürsel Tekin'in dili sürçtü: Hayatının her alanında haram para kazandım
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iktidar çevrelerinin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verirken dili sürçtü. Tekin, "Hayatının her alanında haram para kazandım." dedi.Abone ol
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Halk TV kanalına konuk oldu, gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı.
İktidar partisine yakın çevrelerin kendisine "çaycı", "garson" denildiğini savunan Tekin, dili sürçünce ilginç anlar yaşandı. Tekin, "Çok şükür çaycılık da yaptım garsonluk da yaptım. Çok şükür hayatının her alanında haram para kazandım." dedi.
GÜRSEL TEKİN YEDİĞİ HARAMLARI ANLATIYOR❗— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 24, 2020
CHP'li Gürsel Tekin'in "hayatımın her alanında haram para kazandım" sözleri sosyal medyadanın gündeminde. pic.twitter.com/KXpQ99ZIFk