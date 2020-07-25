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Xavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Xavi, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Kariyerine teknik adam olarak Katar ekibi Al Sadd'da sürdüren Xavi Hernandez, Instagram hesabından virüse yakalandığını doğruladı.

Tedavisinin sürdüğünü ve sağlığının iyi olduğunu söyleyen 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Şu anda karantinadayım ve protokolü uyguluyorum. Üstesinden geleceğim." ifadelerini kullandı.

Barcelona altyapısından yetiştikten sonra 17 sezon Katalan ekibinde forma giyen Xavi, 2015'te Al Sadd'a transfer olmuştu. Xavi, 2019'dan itibaren Katar ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyor.

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