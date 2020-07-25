Pınar Gültekin'i öldüren caninin babası Selim Avcı intihara kalkıştı iddiası

Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı’nın ailesi yıllardır yaşadıkları evlerini terk etti. Babası Selim Avcı'nın intihara kalkıştığı iddiası gündeme gelirken Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, "Yapılan haberler asılsızdır." açıklaması yaptı.

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Cumhuriyet'ten Esra Alus'un haberine göre, yıllarca motor tamirciliği işiyle uğraşan Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı, kendisini asarak yaşamına son vermek istedi. Avcı ailesinin yakını, baba Selim Avcı'nın iki oğlu olduğunu, çevresi tarafından sakinliği ile tanındığını belirtti.

Karısı sakinleştirici ilaç alıyor

Cemal Metin Avcı’nın eşinin ise hastanede kontrol altında olduğu öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlarla müdahale edilen kadın yakın akrabalarının dışında kimseyle görüşmüyor.

Evlerini terk ettiler

Ayrıca, Avcı ailesi üyeleri Cemal Metin Avcı’nın cinayetinin ardından yıllardır yaşadıkları evleri terk etti. Cemal Metin Avcı’nın işlettiği, 'Cüce' adlı mekân da kapatıldı. Aile üyeleri sosyal medya hesaplarını da kapattı. Ardından da işlenen kadın cinayetine ilişkin haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu.

"İntihara kalkıştığı haberleri gerçek dışı"

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: Cinayeti işleyen kişinin babasının ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddiaları birkaç gündür kulaktan kulağa yayıldı. Bununla ilgili internet sitelerinde haberler çıktığını gördüm. Konuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar yok. Hastane kayıtlarında da bahsedilen kişinin ismi yoktur. Yapılan haberler asılsızdır.