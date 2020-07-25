Kınalıada'da hurdalık alanda korkutan yangın

KINALIADA'da hurdalık alanda yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Abone ol

Kınalıada'da ormanlık alana yakın bir hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adada bulunan bir hurdalıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını ormanlık alana sıçramadan söndüren itfaiye ekiplerinin, soğutma çalışmaları devam ediyor.