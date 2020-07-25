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Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda tek aday oldu

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi.

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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek aday oldu. CHP Genel Başkanlığı için aday adayı olan İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Prof. Dr. Tolga Yarman yeterli imzayı toplayamadılar.

İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi gerçekleştirilecek. 1356 delegenin oy kullanacağı CHP'de, genel başkan adayı olmak için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Bu nedenle genel başkan adayı olmak isteyenlerin 68 delegenin imzasıyla divana başvurması gerekiyor. 

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