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Konya'ya ateş düştü! Uzman Çavuş Ali Konukcu şehit oldu

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, terör operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Ali Konukcu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Konukcu'nun Konya'nın Derbent ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

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Dörtyol Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Uzman Çavuş Ali Konukcu, 18 Temmuz'da terör operasyonunda çıkan çatışmada yaralandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedaviye alınan Konukcu, doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu.

Şehit Konukcu'nun acı haberi Konya’nın Derbent ilçesi Arapözü Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Ali Konukcu'nun bugün Derbent ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Başsağlığı mesajı
Jandarma Genel Komutanlığı, Hatay'da düzenlenen operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'nun kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Hatay Dörtyol Cehennem Deresi bölgesinde, 18 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak 24 Temmuz'da şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz" denildi.

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