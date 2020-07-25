Kepçe altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İSTANBUL Bakırköy'de arızalanan iş makinesinin kepçesi işçilerden birinin üzerine düştü. Talihsiz işçi olay yerinde feci şekilde can verirken iş makinesini kullanan operatör gözyaşlarına boğuldu.Abone ol
Olay Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Taşeron firma işçileri cadde üzerinde İSKİ adına çalışma yaptığı sırada kepçelerden birinin hidrolik sisteminde arıza meydana geldi.
İşçinin üzerine düştü
Kazı yapan iş makinesinin kepçesi arıza nedeniyle boşalınca işçinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kepçe operatörü gözaltına alındı
İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay anında iş makinesini kullanan operatör Uğun A. gözyaşları içinde kaldı. Polis ekipleri kepçe operatörünü gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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