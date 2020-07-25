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CHP'nin CNN Türk boykotu, bu kez kurultayda delindi

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'nin CNN Türk ekranlarına çıkmama kararını 37. Olağan Kurultayı'nda ihlal etti.

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Yılmaz Büyükerşen, CHP'nin bugün başlayan 37. Olağan Kurultayı'nda CNN Türk'ün canlı yayınına katılarak, CHP'nin CNN Türk ambargosunu delmiş oldu. 

Hakan Çelik, sosyal medyada yayınladığı mesajda şunları kaydetti: CNN Türk CHP Kurultayı özel yayınında, davetimi kabul eden siyaset duayeni, değerli akademisyen ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e çok teşekkür ederim.

Ne olmuştu?

CHP, geçen Şubat ayında CNN Türk'ü boykot kararı aldığını resmi olarak duyurmuş ve açıklamada "Gerçekleri örterek AK Parti söylemleri doğrultusunda adeta bir reklam ajansı gibi çalışan televizyon kanalı yerel seçimlerden bu yana CHP karşısındaki konumlandırmasını sürdürmektedir. CNN Türk kanalının patronundan ve yönetiminden iktidarın saray bataklığından çıkıp özgür tutum takınmalarını ve objektif yayıncılık ilkelerine sarılmalarını talep ediyoruz" ifadelerine yer verilmişti. 

Bu kararın ardından CNN Türk'te programa katılan parti üyesi Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, partiden ihraç edilmişti. 

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